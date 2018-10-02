Уфа, 2 октября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Как и зачем люди старшего возраста становятся добровольцами, во вторник, 2 октября, обсудили на панельной дискуссии в рамках III Всероссийского форума волонтёров-наставников. В ней приняли участие начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов.

Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России Сергей Новиков

«Мы стараемся создать возможности для участия в волонтёрской деятельности в течение всей жизни: от школьных отрядов РДШ и волонтёрских центров в учебных заведениях к программам корпоративной социальной ответственности, работе в некоммерческих организациях и «серебряному» добровольчеству», — рассказал участникам форума Сергей Новиков.

Спикер отметил, что за последние несколько лет сообщество волонтёров-наставников стремительно выросло: «В рамках Года добровольца мы провели конкурс и выбрали 15 регионов, в которых будут открыты центры развития «серебряного» добровольчества. А в следующем году их количество увеличится вдвое».

Значительная часть дискуссии была посвящена теме наставничества. Его роль в гражданско-патриотическом воспитании подчеркнул Андрей Картаполов: «Умение и способность бескорыстно помогать другим — это высшая форма служения обществу. И я бы хотел, чтобы мы имели возможность обмениваться опытом. Движение «серебряных» добровольцев, уверен, может помогать в реализации важной социальной функции — патриотическом воспитании молодёжи».

Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России Всероссийский форум волонтёров-наставников

В дискуссии приняли участие представители волонтёрского сообщества, руководители ресурсных центров. Алла Осипова из Калининграда рассказала о взаимодействии с ветеранскими организациями. Маргарита Прокофьева из Орловской области представила свой опыт работы со студентами и «серебряными» волонтёрами. О том, что изменилось в регионе после создания ресурсного центра, сообщила Людмила Соколова из Омска.

Одним из участников дискуссии стал Динислам Кутлумбетов, член Всероссийского детско-юношеского Совета РДШ по развитию добровольчества. Юный волонтёр подарил гостям сборник рассказов тружеников тыла, который сделал со своими друзьями и ребятами из движения «Юнармия». Молодой человек отметил, что большую помощи в сборе материала оказали добровольцы-наставники, которые быстрее выходили на контакт с ветеранами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев проходит в Уфе с 30 сентября по 3 октября. Его участниками стали 500 волонтёров старше 50 лет, активистов общественных объединений, популяризирующих «серебряное» добровольчество, представителей геронтологических центров. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодёжи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциацией волонтёрских центров и Министерством молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан в рамках Года добровольца (волонтёра) в России.

2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.

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