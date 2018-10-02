Москва, 2 октября, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Российский рубль демонстрирует устойчивость и поэтому неудивительно, что граждане РФ предпочитают хранить сбережения в рублях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Более половины граждан РФ (66%) отметили, что хранят свои средства в рублях. Такие данные содержатся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Предпочтения россиян сберегать в рублях закономерны. Один из принципов инвестирования — делать сбережения в той валюте, в которой вам предстоят расходы. А подавляющее большинство россиян несут расходы именно в рублях, поездки заграницу и покупки за валюту для них — роскошь», — считает Ткачук.

По его словам, на фоне других валют развивающихся стран, рубль ведёт себя достаточно устойчиво.

«Не так давно мы видели, как рубль уверенно восстановил позиции к доллару и евро после сильной просадки в августе-первой половине сентября», — напомнил Ткачук.

Такие устойчивые позиции будут свойственны рублю в ближайшее время, отмечает он.

«Единственное, что может угрожать рублю — серьёзная просадка нефти, но пока для этого нет предпосылок. Российская экономика сейчас находится в хорошем состоянии — на фоне дорогой нефти счет текущих операций и бюджет профицитны, инфляция на низком уровне, уровень государственного долга низкий (порядка 20% от ВВП — сущий пустяк по мировым мерам), золотовалютных резервов достаточно, чтобы пережить кратковременные кризисы», — отметил Ткачук.