На пассажирском пароме в Балтийском море прогремел взрыв
Вильнюс, 2 октября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. На пассажирском пароме, который шел по Балтийскому морю под флагом Литвы, прогремел взрыв. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Росморречфлот.
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Взрыв на судне
По данным ведомства, взрыв прогремел в машинном отделении парома. Всего на борту судна находились 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.
Известно, что сработала система пожаротушения. По заверению экипажа, жизни пассажиров ничего не угрожает.
Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место и находятся под контролем экипажа. Паники нет.
При этом судно находится в дрейфе, так как оно не может самостоятельно передвигаться.
Спасательные силы Литвы — вертолеты и дежурный корабль Skalvis уже направляются к судну.