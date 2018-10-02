Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей в среду, 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

«Посетители, которые 3 октября приобрели билет в кассе Главного штаба, смогут без очереди посетить экспозиции основного комплекса 4 и 5 октября 2018 года», — пояснили в музее, принеся извинения за возможные неудобства.

При этом другие эрмитажные объекты — Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода — в предстоящую среду будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что 3 октября президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц проведут встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран также будут присутствовать на открытии в Эрмитаже выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена».

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