Лос-Анджелес, США, 2 октября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В проекте экранизации компьютерной игры «Охотник на монстров» снимется Диего Бонета, известный зрителям по ролям в сериалах «Мятежники», «Милые обманщицы» и «Королевы крика». Об этом 1 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Richard Sandoval Диего Бонета

Таким образом, Бонета составит компанию Милле Йовович, которая ранее заключила соглашение по поводу участия в съёмках. Отмечается, что визуальной частью фильма займется та же компания, которая реализовывала спецэффекты для серии картин «Обитель зла».

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Напомним, серия видеоигр «Охотник на монстров», выполненная в жанре Action/RPG, берёт своё начало в 2004 году. В данный момент она выходит на платформе PS4.