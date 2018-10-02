Калуга, 2 октября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. За последние пять лет Калужская область увеличила потребление электроэнергии на 17%. В дальнейшем эта тенденция будет сохраняться, заявил 2 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании рабочей группы по вопросам обеспечения надежного электроснабжения на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru На территории калужской особой экономической зоны ввели в эксплуатацию подстанцию мощностью 36 мегаватт.

По словам Артамонова, среди новых потребителей крупные промышленные предприятия, жилые микрорайоны, социальная и туристическая инфраструктура. При этом реализация отдельных инвестиционных проектов требует увеличения электрических мощностей, что в первую очередь, относится к Обнинскому и Людиновскому энергоузлам.

«Для устранения дисбаланса необходимо сделать завершающие шаги в строительстве ПС «Белобережская», «Созвездие» и «Войлово». Введение в эксплуатацию этих объектов позволит обеспечить технологическое подсоединение новых потребителей к электрическим сетям», — считает Анатолий Артамонов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин отметил достижения сетевого комплекса в области подключения электропотребителей. По словам президента, РФ поднялась с 173 строчки на 10 в рейтинге Всемирного банка по параметру «подключение к системе электроснабжения».