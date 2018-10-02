Уфа, 2 октября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Участники Всероссийского форума «серебряных» добровольцев посетили социальные учреждения столицы Башкирии. Так, в городском доме-интернате для престарелых и инвалидов волонтёры пенсионного возраста организовали концерт «Песни нашей молодости» и занятия по пошиву шарфов и вышивке лентами.

Пресс-служба Года добровольца в РФ Участники Всероссийского форума «серебряных» добровольцев

В благотворительном образовательном фонде «Мархамат» участники вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья делали тканные игрушки, ловцы снов и деревянные значки. В рамках занятий по арт-терапии волонтёры также выучили с воспитанниками центра стихотворения и устроили выступления клоунов.

В свою очередь представители общества помощи детям «Возможность» познакомили добровольцев с работой социальной гостиницы для ребят из группы риска.

В Уфимском государственном колледже технологии и дизайна участники форума смогли не только поделиться своим опытом со студентами и рассказать про событийное, спортивное и международное волонтёрство, но и развить новые навыки. Учащиеся рассказали добровольцам-наставникам о стиле и модных тенденциях в одежде, а также научили делать красивый макияж и причёски.

Самая массовая акция прошла на территории лицея № 160. Тут волонтёры вместе с преподавателями, учениками и жителями микрорайона высадили Аллею Добра из 40 деревьев. Присоединились к посадке начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Росмолодёжи Александр Бугаев и руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтёра) в России, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.

Во время акции Сергей Новиков заметил, что «традиция так называемых «дней добрых дел» на массовых форумах, которая родилась в этом году, должна продолжаться».

По его словам, это объединяет волонтёров со всей страны и местных жителей в желании сделать мир вокруг лучше.

Напомним, III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев проходит в Уфе с 30 сентября по 3 октября. Его участниками стали 500 волонтёров старше 50 лет, активистов общественных объединений, популяризирующих «серебряное» добровольчество, представителей геронтологических центров. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодёжи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциацией волонтёрских центров и Министерством молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан в рамках Года добровольца (волонтёра) в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.