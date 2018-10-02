Чебоксары, 2 октября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Долги за потреблённый газ в Чувашии, которые растут последние годы, достигли очередной рекордной отметки — 2,23 млрд рублей. Главными должниками остаются теплоснабжающие организации: на их долю приходится более 65% задолженности. Наиболее критической остаётся ситуация с долгами в Чебоксарах, где задолженность ООО «Коммунальные технологии» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 65% и превысила 1,7 млрд рублей.

ИА REGNUM Кияметдин Мифтахутдинов

В ряде муниципалитетов, где ранее наращивались долги, после смены глав и при личном участии нового руководства удалось стабилизировать вопрос с платежами. Газовики считают, что предстоящий отопительный сезон «должен быть переломным по платежам», так как «дальше некуда». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

Долги за газ

Кияметдин Мифтахутдинов подчеркнул, что газовики все договорные обязательства по обеспечению природным газом всегда выполняют в полном объёме. По его словам, «единственная проблема на сегодня», которая может повлиять на стабильную деятельность компаний и нормальное прохождение отопительного сезона, — отсутствие финансовых средств из-за долгов за поставленный газ.

Так, за восемь месяцев 2018 года потребителям Чувашии было поставлено более 1372 млн кубометров природного газа. Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 сентября 2018 года составила 2227,1 млн рублей. Это на 472,1 млн рублей (или на 26,9%) больше по сравнению с данными на 1 октября 2017 года, а прирост просроченной задолженности за прошедший отопительный сезон (октябрь 2017 года — апрель 2018 года) составил 590,7 млн рублей (33,6%).

В структуре долгов 65,1% приходится на долю теплоснабжающих организаций (ТСО). Из них долги по договорам на муниципальные нужды составили 1468,5 млн рублей, в том числе просроченные — 1450,3 млн рублей, что почти на 404 млн рублей (или на 38,6%) больше по сравнению с 1 октября 2017 года.

«То есть мы профинансировали, прокредитовали ТСО на 2,2 млрд рублей», — говорит Кияметдин Мифтахутдинов.

Ситуация в муниципалитетах

За отопительный сезон 2017/18 гг. для муниципальных нужд районов и города поставлено природного газа на сумму 1692,6 млн рублей, из них оплачено 1089 млн рублей (64,3%). То есть за прошедший отопительный период долги возросли на 603,5 млн рублей, а в мае — августе 2018 года — ещё на 50,7 млн рублей.

Ряд муниципалитетов полностью погасил долги. В частности, Алатырский район — в размере 1 млн рублей, Канашский — 1,5 млн рублей, снята проблема в Батыревском районе, который последние годы входил в отопительный период с долгами. Также нет задолженности за газ в Комсомольском, Красночетайском, Моргаушском, Яльчикском и Янтиковском районах.

Газовики констатируют, что вопросы с долгами решаются при заинтересованности и личном участии руководства органов местного самоуправления, которые расставляют соответствующие приоритеты и осознают свою ответственность. В качестве примера был приведён Козловский район. Это единственный в Чувашии муниципалитет, руководство которого предусмотрело в бюджете района средства на погашение задолженности в рассрочку по исполнительным листам. Здесь выполняют договорённости о реструктуризации и текущих платежах, в результате общая задолженность в размере 21,4 млн рублей (основной должник ООО «Теплоснаб») сокращается.

«Ситуация с долгами — это вопрос управления. Глава администрации Козловского района Андрей Васильев выполняет взятые обязательства, идёт погашение текущей задолженности. Думаю, что через 1−2 года ситуация в районе с долгами нормализуется. Кроме того, в самой системе ЖКХ изменения происходят: вкладываются средства в реконструкцию и модернизацию сетей. При таком ответственном отношении и мы оказываем поддержку, готовы идти на уступки», — говорит Кияметдин Мифтахутдинов.

Ещё один пример — Канаш. Это единственный город в Чувашии, который за летний период сократил долги (на 8,3%) и вкладывает средства в модернизацию коммунальных сетей, делает ставку на программы энергоэффективности и теплосбережения. Хотя долги за газ в городе по-прежнему остаются высокими — 63 млн рублей. Но ситуацию с задолженностью можно нормализовать за два года, полагают газовики.

В то же время вызывает тревогу рост долгов в Вурнарском районе, который до 2015 года был примером для других муниципалитетов. На 1 сентября 2018 года здесь накоплено 19,9 млн рублей задолженности за газ, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Основной должник — администрация Вурнарского городского поселения, на долю которого приходится 19,3 млн рублей.

С 2015 года наращивает долги за газ и Марпосадский район — сегодня они составляют 22,5 млн рублей, что на 17,9% больше по сравнению с данными на 1 августа 2017 года. «Без существенных улучшений» в Порецком районе, задолжавшем 4,5 млн рублей, и в Чебоксарском районе, накопившем 8,7 млн рублей долгов (из них 5,5 млн рублей — долги у администраций Вурман-Сюктерского и Большекатраського сельских поселений).

В Алатыре долги за потреблённый газ для муниципальных нужд выросли на 14,2% и на начало сентября составили 127 млн рублей. Газовики отмечают, что руководство муниципалитета вышло с предложением о реструктуризации, растянув график погашения «на десятки лет». Более того, администрация города с начала 2018 года не заплатила «ни рубля» за теплоснабжение бюджетных потребителей теплоснабжающей организации.

Помимо Чебоксар, антилидером многие годы является Шумерля. Здесь просроченная задолженность за потреблённый природный газ для муниципальных нужд составляет 184,4 млн рублей, рост за год составил почти 30 млн рублей (или 19,2%). Складывается ощущение, что больший интерес и озабоченность ситуацией проявляет правительство Чувашии, а не руководство муниципалитета. В частности, в город зашёл МУП «Чувашгаз», вкладываются средства в ремонт и строительство котельных.

«Руководству республики спасибо. Многое вкладывают, строят котельные в Шумерле. Но эти вложения не дадут результата, если не ремонтировать и не менять сети, трубы, износ которых крайне высок»,— говорит Кияметдин Мифтахутдинов.

Ситуация в Чебоксарах

Критическая ситуация с долгами за газ сложилась в Чебоксарах. За год просроченная задолженность выросла на 65% и превысила 1,7 млрд рублей. Основной должник — ООО «Коммунальные технологии» (КТ), где введена процедура наблюдения, а ранее администрация Чебоксар через суд расторгла договор аренды муниципальных сетей. Вопрос о долгах за газ, накопленные КТ, будут решаться в рамках дела о банкротстве. Газовики считают, что если бы администрация Чебоксар вышла в суд с иском о расторжении договора сетей три года назад (на тот момент долги составляли 350 млн рублей), то нынешней критической ситуации удалось бы избежать.

«Вероятно, часть долгов за газ так и не будет погашена, но мы будем бороться до конца. В любом случае за сложившуюся ситуацию виновные будут нести ответственность», — подчёркивает Кияметдин Мифтахутдинов, отмечая, что «Газпром межрегионгаз Чебоксары» ведёт «совместную работу с правоохранительными органами по борьбе с неплатежами и возврату задолженности за газ».

В частности, что касается КТ, то ранее по заявлениям газовиков возбуждено два уголовных дела. Напомним, в прокуратуре Чувашии заявляли, что органами следствия расследуются два уголовных дела, возбуждённых по итогам проверок в отношении «Коммунальных технологий»: по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Одно уголовное дело расследует следственное управление СКР по Чувашии, другое — следственное управление регионального МВД. В ведомстве отмечали, что пока проводится финансово-экономическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о расторжении договора долгосрочной аренды муниципального имущества с ООО «Коммунальные технологии», заключённого в 2007 году. В июле данное решение вступило в силу. В июне в Чебоксарах создали МУП «Теплосеть» с уставным капиталом в 500 тыс. рублей. Учредителем компании выступила администрация Чебоксар, основной вид деятельности — «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха».

Правоохранительными органами проводятся проверки в отношении управляющих компаний по фактам нецелевого использования средств, собранных с населения за тепло и горячую воду. Газовики отмечают, что уголовные дела по обращениям компании возбуждены также в отношении руководства теплоснабжающих организаций в Алатыре и Марпосадском районе.

2019 год — переломный

Кияметдин Мифтахутдиновсчитает, что предстоящий отопительный сезон «должен быть переломным по платежам», так как газовики не могут далее «кредитовать отрасль», «некуда больше». В условиях хронических неплатежей встаёт не только вопрос инвестиций (в частности, могут быть значительно отодвинуты сроки газификации чебоксарского Заволжья), но и изыскания средств на модернизацию сетей, содержание и текущую деятельность работы ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Многочисленные совещания, в том числе с участием руководства региона, должного эффекта не приносят, договорённости муниципалитетами постоянно срываются. Это вынуждает действовать жёстко и идти на крайние меры — в частности в виде ограничения или приостановления газоснабжения должников.

Это касается и злостных неплательщиков среди населения: газовики предупреждают, что доступ в квартиру или дом, хозяева которых отказываются платить и не впускают газовиков для закрытия вентиля, будет принудительно обеспечен через суд. Такие решения в Чувашии уже есть, поэтому неплательщикам стоит задуматься и не доводить дело до принятия крайних мер.

Состояние сетей в Чувашии

В ходе встречи были подняты и другие темы. Отмечено, что обеспечение безопасного газоснабжения населения зависит и от изношенности сетей. Так, в 2014—2016 годах ветхие внутридомовые газопроводы были заменены в 64 многоквартирных домах (МКД) Чувашской Республики. При этом при проведении капитального ремонта МКД в 2017 году произведена замена газопроводов всего лишь в двух домах, в 2018 — ещё в двух. Планом капитального ремонта до 2020 года запланирована замена газопроводов также лишь в двух МКД в городе Чебоксары. Компания «Газпром газораспределение Чебоксары» неоднократно обращалась в компетентные органы по решению вопроса о включении работ по замене отслуживших ресурсный срок 30 лет и более внутридомовых газопроводов в республиканскую целевую адресную программу капитального ремонта МКД.

«В целях предупреждения аварийных ситуаций в жилищном фонде организациям ЖКХ необходимо активизировать работу по подготовке и представлению сведений в Фонд капитального ремонта Чувашской Республики для включения данных работ в планы на перспективу в более широких объемах. Наша задача — обеспечить устойчивое прохождение отопительного периода, бесперебойность газоснабжения и безопасность потребителей», — отметил Кияметдин Мифтахутдинов.