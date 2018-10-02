Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 октября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области под вопросом начало отопительного сезона в двух микрорайонах — Молодежном и Чкаловском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельная в Чкаловском

Там проживают примерно 20% жителей города, а также расположены школы и детский сад. Эти микрорайоны отапливаются от газовых котельных ООО «МЭС». Генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров утверждает, что котельные не готовы к работе из-за отсутствия средств. Котельная микрорайона Чкаловский остановлена, у жителей нет не только отопления, но и горячей воды.

«На ремонт и замену выработавшего свой срок оборудования требуется примерно 1 миллион 600 тысяч рублей. У меня нет таких денег. С момента появления в Переславле Владимира Волкова и команды люберецких чиновников на счета ООО «МЭС» не поступило ни копейки за теплоснабжение. Мне нечем платить людям зарплату. В настоящий момент мы не можем запустить котельную, из трех котлов два находятся в нерабочем состоянии, последние полгода мы работали только на подогрев горячей воды, для этого хватало одного котла. Но для отопления нужны все три», — говорит Юрий Егоров.

ООО «МЭС» представило в Центральное управление Ростехнадзора, министру энергетики России и в МЧС Ярославской области список необходимого для пуска котельной оборудования и перечень мероприятий, которые нужно провести, с просьбой предоставить это оборудование из резервов МЧС в режиме чрезвычайной ситуации. В сложившейся ситуации генеральный директор ООО «МЭС» обвиняет администрацию Переславля, которая не перечисляет деньги за теплоснабжение школ и детского сада, а также создает все условия для того, чтобы деньги жителей за тепло уходили в муниципальное предприятие «Спектр».

Гендиректор ООО МЭС Юрий Егоров показывает неисправное оборудование котла

Котельная в Чкаловском

В свою очередь, в правительстве Ярославской области успокаивают взбудораженных жителей Переславля и приводят «теоретические» сроки начала работы котельной ООО «МЭС».

"По микрорайону Чкаловский. У частной котельной ООО «МЭС», которая обслуживает микрорайон, сломался газовый редуктор. В настоящий момент он оплачен и будет доставлен в Переславль в среду-четверг. Установка редуктора занимает несколько часов. То есть, теоретически, в четверг горячая вода должна поступить в дома», — сообщается на странице правительства Ярославской области в социальной сети «ВКонтакте».

Про сроки включения отопления информации от правительства области нет, как нет и заявлений администрации Переславля. Последняя выпустила постановление о начале отопительного сезона, согласно которому с 1 по 5 октября подадут тепло в объекты социальной сферы, и только с 10 по 18 октября потеплеют батареи в жилых домах, хотя по указанию губернатора Дмитрия Миронова во всех домах Ярославской области должно стать тепло до 5 октября.

Что касается ситуации с котельной ООО «МЭС» в микрорайоне Чкаловский, то, по заверениям ее директора Юрия Егорова, дело не только в газовом редукторе. ООО «МЭС» вызвало в котельную комиссию с представителями прокуратуры, чтобы официально зафиксировать неготовность к началу отопительного сезона. Комиссия посетит котельную только 8 октября 2018 года. В то же время в администрации города обещают, что школа и детский сад Чкаловского микрорайона получат тепло уже завтра, 3 октября 2018 года, согласно разработанному графику.

Школа 2 Чкаловского микрорайона

Котельная

Жителей такое развитие событий категорически не устраивает, они оставляют гневные комментарии на странице пока еще и.о. главы Переславля-Залесского Владимира Волкова под постом о сроках начала отопительного сезона:

«А вода горячая когда? На сл. год??? ужас какой-то!!!» — написала Екатерина Корнилова.

«Обращаю ваше внимание, что в квартирах уже очень холодно. Температура опускается до 16 градусов. В таких условиях начало подачи отопления с 10 октября выглядит как настоящее преступление против жителей!» — пишет Александр Белякин.

На настоящий момент в Переславле к отоплению подключаются только объекты соцсферы, в жилых домах тепла нет. Однако еще не во всех детских садах и школах Переславля тепло, жители жалуются, что дети мерзнут и болеют. В частности, холодно в детском саду «Почемучка», который торжественно открыли после капитального ремонта весной 2018 года в присутствии губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. В школе № 2, расположенной в микрорайоне Чкаловский, из-за холода уроки по приказу директора сокращены до 35 минут.

Между тем в регионе активно муссируются слухи о том, что и.о. главы города Переславля Владимир Волков увольняется, чтобы занять пост мэра Ярославля вместо уходящего Владимира Слепцова. Якобы уже в этот четверг Волков может сменить место работы.