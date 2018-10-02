Москва, 2 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о компенсациях вреда и мерах социальной реабилитации пострадавших в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Танки Таманской дивизии стреляют по Дому Советов России 4 октября 1993 года

Документ определяет круг лиц, которые признаются пострадавшими в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в городе Москве, и закрепляет за ними право получения компенсационных выплат в денежном выражении на основании судебных актов по искам к Российской Федерации о компенсации вреда независимо от наличия причинителя этого ущерба и его вины.

В случае принятия закона, с иском могут обратиться граждане, которым причинен вред личности и имуществу в ходе гражданского конфликта, а также «дети, супруга (супруг), родители, иные лица, находившиеся на иждивении погибшего или умершего от увечий, телесных повреждений, полученных в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в городе Москве».

Устанавливается порядок и условия социальной реабилитации граждан, пострадавших в ходе этого гражданского конфликта.

«Такая реабилитация осуществляется бесплатно и включает в себя психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья и проводится в целях социальной адаптации пострадавших и их интеграции в общество», — пояснил автор.