Киев, 2 октября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. «Венгрия гибридными методами осуществляет гуманитарную агрессию против Украины». Об этом 2 октября в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

Mike Boening Photography Демонстрация силы

Он призвал Киев продемонстрировать силу в военной, экономической и политико-дипломатической сферах.

«Очень неприятные события происходят в Закарпатской области. Эти действия проводит Венгрия — страна Европейского Союза. Как и Российская Федерация, она гибридными методами осуществляет гуманитарную агрессию на украинскую территорию, насаживая венгерские традиции, культуру, язык, раздавая паспорта, официально назначая представителя правительства Венгрии по вопросам украинского Закарпатья… Уважение к Украине появится, когда мы начнем демонстрировать силу в военном плане, политико-дипломатическом плане, информационном и экономическом», — добавил Винник.

Депутат считает, что премьер-министр Владимир Гройсман должен назначить представителя по вопросам противодействия «гуманитарной агрессии Венгрии в Закарпатье».

«К сожалению, довольна слабая позиция министерства иностранных дел только стимулирует и мотивирует Венгрию продолжать мероприятия гуманитарной агрессии против Украины. Обидно, что до сих пор не назначен представитель правительства по вопросам противодействия гуманитарной агрессии Венгрии в Закарпатье. Целесообразно систематизировать все, что там происходит и выработать государственную стратегию по противодействию в этом направлении», — сказал Винник.

Он назвал предложение МИД Украины выслать посла Венгрии из Берегово Закарпатской области «первым силовым шагом, который мы наконец-то видим от МИД после двух активных лет гуманитарной агрессии Венгрии против нашей страны».

«Надеюсь, Климкин выполнит свой ультиматум. Личность, которая сегодня работает консулом Венгрии в Украине, будет оглашена персоной нон-грата и выслана с территории Украины», — подчеркнул Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава МИД Украины Климкин заявил, что Украине известно о том, что в Закарпатье скрытно выдаются венгерские паспорта. По его словам, Украина проверяет подлинность видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выслать украинского консула, если Киев вышлет одного из венгерских консулов. Так, на вопрос журналиста о том, как Венгрия ответит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто сказал, что «мы можем выслать украинского дипломата подобного ранга».