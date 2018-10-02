Воронеж, 2 октября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Работы по обследованию состояния Ротонды — памятника Великой Отечественной войны — начались в Воронеже 2 октября. Об этом говорилось на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева и депутата Госдумы РФ Евгения Ревенко, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Александра Гусева и депутата Госдумы Евгения Ревенко

Ревенко сообщил о начале работ по обследованию Ротонды — руинированного памятника Великой Отечественной войны, расположенного на пересечении улиц Бурденко и Транспортной Воронежа.

После того, как будет закончено обследование, планируется разработать проектно-сметную документацию о консервации памятника — речь идет об укреплении конструкций Ротонды и предотвращении ее разрушения.

Проект будет разработан одной из строительных организаций региона, имеющей лицензию на проведение подобных работ, в том числе реставрационных. Договор с подрядной организацией Воронежское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заключило 26 сентября.

На данный момент на разработку проектно-сметной документации Воронежским региональным отделением РВИО собрано более 1,6 млн рублей. Большая часть средств была выделена из федерального центра Российского военно-исторического общества, часть этой суммы составляют пожертвования жителей региона и спонсоров.

Александр Гусев и Евгений Ревенко обсудили возможность выделения в 2019 году средств из областного бюджета на проведение непосредственно процесса консервации Ротонды. Завершить работы планируется к маю 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.