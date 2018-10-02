Тяньцзинь, Китай, 2 октября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участия в турнире в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает Tennis.life.

ZankaM Виктория Азаренко

Отмечается, что это уже третий турнир, от участия в котором Азаренко отказалась. На прошлой наделе она снялась с турнира в Ухане (Китай) из-за вирусного заболевания. А перед этим не смогла продолжить матч с итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале турнира в Токио.

Отмечается, что соревнования в Тяньцзине начнутся 8 октября. В основной сетке турнира Азаренко заменит представительница Великобритании Кэйти Бултер.

Напомним, в 2017 году соревнования в Тяньцзине выиграла российская теннисистка Мария Шарапова. В этом году она не сможет защитить титул, поскольку досрочно завершила сезон.

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