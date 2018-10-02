Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Тенденция по отказу от доллара и евро в нынешних экономических условиях вполне закономерна, а одним из следствий отказа от сбережений в валюте становится и снижение интереса к курсам валют, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 сентября, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя данные опроса ВЦИОМ о сбережениях граждан и об их внимании к курсам валют.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!»

По данным ВЦИОМ, 66% граждан России хранят свои сбережения в рублях, в долларах — 5%, в евро — 3% граждан. В Москве и Петербурге два последних показателя вдвое выше. У 31% опрошенных граждан нет сбережений.

Социологи также сообщили о снижении внимания граждан к ситуации на валютном рынке. В октябре 2017 года за курсами следили 60% респондентов, в сентябре 2018 года — 56%.

Обе тенденции вполне закономерны. Доллар и евро становятся слишком дорогими для большинства граждан, и их перестают использовать как средство сбережения. Также граждане все чаще отказываются и от поездок за границу, следовательно, потребность в этих валютах снижается, а потому снижается и внимание к курсам.

Целесообразно хранить средства в той валюте, в которой вы зарабатываете и в которой вы тратите. Сбережения в долларах — наследие девяностых годов, когда граждане искали стабильную валюту. Но уже 25 лет мы движемся к отказу от доллара и правильно делаем. Не надо вкладывать средства в доллар и евро. Надо постепенно про них забывать.