Душанбе, 2 октября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. До конца 2018 года на строительство Рогунской ГЭС будет дополнительно выделено 749 млн сомони (5,2 млн рублей). Об этом сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода при обсуждении поправок в госбюджет на текущий год.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия На мели

По его словам, дополнительные средства будут получены от продажи драгоценных камней и металлов. При этом никаких изменений в финансировании социальных сфер не запланировано.

Ранее из госбюджета страны на строительство Рогунской гидроэлектростанции на 2018 год было выделено 2 млрд сомони (порядка 14 млрд рублей).

Напомним, что возведение плотины вышеназванной ГЭС возобновилось 29 октября 2016 года. Запуск первого из шести агрегатов объекта запланирован на 16 ноября 2018 года.