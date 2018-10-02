Рыбинск, Ярославская область, 2 октября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области стоимость проезда в троллейбусах сделали на пять копеек меньше максимального тарифа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор АО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

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Сейчас проезд стоит 18 рублей, эта цифра была установлена в 2016 году. Предприятие подало заявление в контролирующий орган о повышении тарифа до 20 рублей. Но департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области не утвердил это предложение, согласовав экономически обоснованный тариф на уровне 18 рублей 85 копеек.

Вопрос — как будут сдавать сдачу кондуктора и насколько это удобно — остался без ответа.

В итоге АО «Рыбинскэлектротранс» приняло решение снизить стоимость проезда на пять копеек для удобства пассажиров.

«Мы сами приняли такое решение, потому что это касается проезда льготных пассажиров, которые ездят по электронной транспортной карте. У них списывается 50% стоимости. Поэтому сумму в 18 рублей 85 копеек будет неудобно делить на двое. Остальные 50% нам перечисляют в виде субсидий и ее тоже не смогут посчитать. Учитывая эти обстоятельства, мы приняли решение работать по тарифу 18 рублей 80 копеек», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

По новой стоимости рыбинцы начнут ездить с 8 октября.