Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Движение экономики к дедолларизации присутствует, но радикальных изменений ожидать не стоит, контракты в других валютах будут заключаться только по общему согласию и в случае, если это будет выгодно обеим сторонам, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 октября, президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, комментируя заявления главы ВТБ Андрея Костина о планах по дедолларизации экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Ранее Андрей Костин заявил РИА Новости, что Владимир Путин «в целом поддержал» план по дедолларизации российской экономики. О полном отказе от доллара речь не идет, проект касается лишь вновь заключаемых контрактов. Процесс отказа от расчетов в долларах, по мнению Костина, может занять около пяти лет.

Движение в эту сторону есть, но радикальных изменений ожидать не стоит. Многие государства хотят найти эквивалент доллару. Одним из первых эту тему поднимали участники БРИКС, когда планировали создание собственного банка.

Можно вспомнить не столь давнее прошлое, когда и внутри России для расчетов использовались доллары. Теперь этого нет. То же касается расчетов со странами ЕврАзЭС и внутри Союзного государства. Хотя кредиты Белоруссии мы, как это ни странно, выдаем в долларах.

Контракты в других валютах могут заключаться в том случае, если с этим согласны обе стороны и если это экономически выгодно. И речь может идти только о новых контрактах. Если то или иное соглашение подписано на длительный срок, то изменений в него вносить не будут.