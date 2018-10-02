Астана, 2 октября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В подведомственных учреждениях министерства внутренних дел Казахстана планируют увеличить предел штатной численности, сообщает 2 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Казахстана

Согласно действующему законодательству предельная штатная численность составляет 87 684. Проект документа предлагает поднять штатную численность до 88 001,5, в том числе до 1230 лимит для территориальных госпиталей и поликлиник.

С 17 729 до 17 595 планируется уменьшить лимит службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр внутренних дел Казахстана Мурат Кабденов заявил, что в рамках модернизации правоохранительной системы республики проводится работа по изменению системы подбора кадров в органы внутренних дел.