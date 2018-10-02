Кемерово, 2 октября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Ученики образовательных центров, которые созданы при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК) в ведущих вузах Кузбасса, Кемеровском государственном университете и Кузбасском государственном техническом университете, вернулись с Осенней олимпиадной школы образовательного центра «Сириус» в городе Сочи Краснодарского края. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, на протяжении 10 дней кемеровские школьники вместе со сверстниками из Барнаула и Бийска, Ленинска-Кузнецкого, Невинномысска и Новомосковска, Киселевска и Рубцовска интенсивно занимались с олимпиадными тренерами и преподавателями Московского государственного университета (МГУ), Московского физико-технического университета, учеными из Физического института имени П.Н.Лебедева РАН, готовясь к будущим олимпиадам по химии и физике. В ежедневную образовательную программу входили практикумы и эксперименты, лекции и мастер-классы. Преподаватели олимпиадной школы делились с ребятами секретами, как настроиться на успешную работу в условиях напряженного турнира и победить в нем.

Служба по связям с общественностью СГК Кузбасские школьники вернулись из образовательного центра «Сириус»

Перед школьниками также выступили член-корреспондент РАН, декан химического факультета МГУ Степан Калмыков и доктор химических наук, профессор кафедры химической энзимологии МГУ Александр Гладилин. Не менее впечатляющими для ребят оказались экскурсии. Поездка на канатной дороге в Красной поляне и посещение скайпарка с его парящими мостами и возвышающимися над горами смотровыми площадками, знакомство с Сочи и олимпийскими объектами, которые стали хорошо узнаваемы по всему миру после Зимней олимпиады 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, — все это поразило воображение детей, а также стало своего рода символом покоренных вершин и головокружительных открытий, которые можно совершить благодаря упорному труду и ответственному отношению к делу.

«Поездка в образовательный центр «Сириус» — это море впечатлений, которые я не забуду никогда. В первый день было ощущение, что мы будем только отдыхать. Но оказалось, что у нас четыре пары занятий в день, — рассказал впечатлениями кемеровский десятиклассник Иван Цехин. — Сначала было трудно, постепенно привыкли, и занятия проходили незаметно. У нас были самые лучшие преподаватели. С нашей группой занимался Сергей Дмитриевич Варламов, лучший преподаватель физики. С ним самые трудные задачи становились понятными. Помимо учебы посетили дельфинарий, дендрарий, два хоккейных матча, Красную поляну, были на море».

В кузбасских образовательных центрах для одаренных школьников «Интеллектуал КемГУ» и «Уникум» КузГТУ, созданных при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК, начался новый учебный год. У учеников центров есть отличная возможность углубить свои знания в сфере естественных наук, реализовать себя и свои идеи.