Дело Скрипалей и киевская власть – на грани развала: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Скрипаль не верит в причастность Москвы к своему отравлению;
- В правительстве Японии — кадровые перестановки;
- Демонстрация в Барселоне закончилась беспорядками;
- Киевской власти предрекли «политический конец»;
- Фотограф запечатлел мусорный коллапс в Челябинске.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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