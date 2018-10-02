Калуга, 2 октября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В Калуге 2 октября состоялась приёмка дворов в микрорайоне Байконур, отремонтированных в рамках программы «Городская среда». В приёмке участвовали депутаты Городской думы Калуги Виктор Борсук и Евгений Каменарович, представители подрядной организации, специалисты управления по работе с населением и жители микрорайона.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужском микрорайоне состоялась приемка ремонта дворов

Во дворах домов №15 по улице Звёздной и №1 по бульвару Байконур был уложен новый асфальт, установлены бордюры и обустроены парковки. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, качеством работ жители остались довольны, дворы были приняты с незначительными замечаниями.

«Дворы находились в удручающем состоянии: разбитый асфальт, лужи, недостаток парковочных мест, — рассказал депутат Виктор Борсук. — В этом году по предложению депутатов и жителей дворы были включены в программу «Городская среда». Подрядная организация добросовестно подошла к ремонтным работам, уложен новый качественный асфальт, что же касается замечаний жителей в части подсыпки грунта и проведения дренажных работ, то подрядчик обещал завершить все работы до конца недели, только после этого будет произведена оплата».

Небольшой участок двора не был включён в смету: на этой стороне дома нет подъездов и проезд практически не используется.

«Не хотелось бы оставлять часть двора недоделанной, — отметил Виктор Борсук, — но последнее слово в этом вопросе будет за жителями, если на заседании общины будет принято соответствующее решение, то проезд будет отремонтирован в следующем году, вместе с тем жители могут решить направить средства на ремонт других дворовых территорий».

Вопросы ремонта и благоустройства дворов будут рассмотрены на ближайшем заседании ТОС «Байконур».

"Территориальная община «Байконур» была создана в конце 2015 года, — рассказал депутат Евгений Каменарович, — на одном из первых заседаний был определён перечень дворовых территорий, в которых необходимо провести работы по ремонту и благоустройству в первую очередь. В перечень вошли десять дворов и в настоящее время программа по их ремонту полностью выполнена, на ближайшем заседании общины мы будем формировать новый перечень дворов для включения в программу «Городская среда».