Киев, 2 октября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Ликвидация национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» приведет к возврату Украины под влияние Российской Федерации, нищете и росту долгов. Об этом 2 октября заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, выступая с трибуны парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Заявления о ликвидации «Нафтогаза Украины» — это старый новый курс. Это возврат под влияние Российской Федерации, это нищета, это долги, это увеличение долгов», — считает Луценко.

По её словам, ликвидация «Нафтогаза» «приведет к полноценной войне России против Украины».

«Заявления о ликвидации «Нафтогаза Украины» — это заявления об экономическом и безопасностном уничтожении Украины, о полноценной войне, о нищете. Если будет ликвидирован «Нафтогаз», мы не сможем поднять минимальные зарплаты. Мы не сможем на 37% поднять зарплату нашим бюджетникам, нашим офицерам, нашим парням, которые стоят на востоке. Мы не сможем содержать армию, которая сдерживает Путина и не дает бомбить другие украинские территории и уничтожать их. Не будет бесплатных лекарств и экстренной медицины», — добавила Луценко.

Она также считает, что «Россия превратит украинскую территорию в Алеппо», если «Газпром» откажется от транзита газа по газотранспортной системе Украины.

«Если Российская Федерация, в частности «Газпром», не заплатит 4,6 млрд долларов украинскому народу, тогда будет арестовано имущество, в частности часть корпоративных прав «Северного потока — 2». А что такое «Северный поток — 2» для Украины? До тех пор пока российский газ будет транзитом идти через украинскую территорию, до тех пор в Украине Путин не посмеет бомбить украинскую территорию. Не будет Алеппо, не будет Сирии, не будет беженцев, не будет смертей», — полагает Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать НАК «Нафтогаз Украины» в случае победы на президентских выборах.

«Для правления этой коррумпированной продажной власти осталось полгода. Через полгода первое, что мы сделаем, — ликвидируем «Нафтогаз» как ненужного посредника. А также, если «Нафтогаз» создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам… Все это будет ликвидировано», — пообещала Тимошенко.

Она также пообещала заблокировать продажу 49%-й доли ГТС Украины.

«Для того чтобы построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. Это посчитанная сумма в ценах сегодняшнего дня, учитывая газовые хранилища… Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд», — возмутилась Тимошенко.