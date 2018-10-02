Москва, 2 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В соцсетях превратили в мем фотографию со свадебной фотосессии, на которой жених вместо того, чтобы смотреть на невесту, наблюдает за накаченным мужчиной. Пользователи решили, что это новый вариант мема «Неверный парень».

Скриншот страницы Twitter Stan Culotte Новый вариант мема «Неверный парень»

Фотография появилась в конце сентября на Reddit в разделе gay_irl, где общаются представители ЛГБТ. Вскоре снимок перекочевал в Twitter, где пользователь SKYLXRK, but spooky предположил, что это улучшенная версия популярного мема «Неверный парень».

https://twitter.com/skylxrksays/status/1046656943257866240

Запись собрала более 85 тыс. лайков и почти 25 тыс. ретвитов. В комментариях к ней появились десятки вариантов нового мема, многие из которых приобрели социальный оттенок. Например, с помощью фотографии пользователи выразили своё отношение к учёбе, вспомнили неловкие ситуации в прошлом и даже затронули политику.

Скриншот страницы Twitter Stan Culotte Новый вариант мема «Неверный парень»

https://twitter.com/ACureforSleep/status/1046841432072486912

https://twitter.com/chewystuey/status/1046670739024293888

Некоторые юзеры принялись скрещивать новый мем со старыми.

Скриншот страницы Twitter spooky manny Новый вариант мема «Неверный парень»

Мем с отчаявшимся мотыльком, который хочет поскорее найти лампу, также появился в сети недавно. Юзеры используют его как метафору к различным бытовым сценам.