Калуга, 2 октября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Калужской области начались съемки нового российско-германского художественного фильма «Нас уже нет», посвященного Великой Отечественной войне, сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Nikatv.ru Кадр из фильма о войне «Нас уже нет»

Картина повествует не о самой войне, а о людях, которые по воле судьбы на ней оказались, о том, как они решают общечеловеческие вопросы, информирует калужская телерадиокомпания «Ниа».

"Война — это зло для простого человека, и, кроме боли, она ничего не несет», — отметили свою позицию и основную идею фильма его авторы, сравнив картину по замыслу с романом Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен».

Сценарий к фильму написала уроженка Калужской области Кристина Серёгина, которая стала и режиссером ленты. Для нее эта работа — дебют в «полном метре». Немецкий композитор и поэт Уве Нольте пишет музыку к фильму. Диалоги на немецком языке также будут озвучены актёрами из Германии. Съёмки планируется завершить к январю 2020 года.

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