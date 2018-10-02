Анкара, 2 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Турция пойдет на усиление своих наблюдательных постов на северо-западе Сирии, а также будет в сотрудничестве с Россией бороться с радикальными группировками, заявил 2 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

С таким заявление турецкий лидер выступил в парламенте страны перед членами правящей партии «Справедливости и развития». Он подчеркнул также, что в октябре или ноябре Анкара проведет саммит с Россией, Францией и Германией для обсуждения ситуации в Сирии.

Эрдоган также указал на то, что Турция продолжить поиск такого решения с сирийским народом, а не с поддерживаемым Россией сирийским правительством.

Напомним, ранее поддерживаемая Анкарой группировка сирийских мятежников заявила о своем несогласии с присутствием России в буферных зонах, предусмотренных соглашением между Россией и Турцией.