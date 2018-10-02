Липецк, 2 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Липецкой области прошел организованный управлением здравоохранения обучающий семинар для заместителей главных врачей по поликлинической работе, заведующих поликлиниками, терапевтов, педиатров и врачей, занимающихся диагностированием и лечением острых вирусных респираторных заболеваний. Как сообщила пресс-служба областной администрации, эпидсезон 2017−2018 года в регионе прошел без летальных случаев.

(сс) ccipeggy Прививка

Заболеваемость как в регионе была умеренной среди всех возрастных групп. Главной особенностью периода стала одновременная циркуляция нескольких видов вируса и то, что эпидемиологический период наступил на несколько недель позже обычного — не в декабре 2017-го, а ближе к марту 2018 года.

Сейчас заболеваемость в области не выше нормы. Первая волна вакцинации уже завершилась: её прошли более 200 тысяч человек. Поступление следующей партии вакцины ожидается в середине октября. Вакцинацией необходимо охватить еще более 300 тысяч человек, и тогда привиты будут 45% населения региона.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев отметил особую важность иммунопрофилактики, формирования у жителей региона доверительного отношения к вакцинации.

«Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний», — считает Олег Королев.