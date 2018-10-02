Москва, 2 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Вынужденная информация британских СМИ о том, что даже сам Сергей Скрипаль не верит в причастность к его отравлению России, в очередной раз демонстрирует, насколько грязную инсценировку состряпали спецслужбы Великобритании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Отрезвление

Он указал на то, что вряд ли BBC и «Гардиан» можно заподозрить в симпатии к России.

«Именно поэтому откровения Скрипаля, опубликованные западными репортерами, станут «холодным душем» для госпожи Мэй и ее приспешников», — заявил парламентарий.

Вся информационная шумиха вокруг «руки Москвы» в «деле Скрипалей», которую устроили на Даунинг-стрит, «с самого начала является отвратительной ложью и направлена исключительно на разжигание антироссийских настроений в западном обществе, сказал депутат.

«Интересно будет увидеть реакцию на сенсационное заявление Скрипаля со стороны руководства Великобритании, которое всеми способами пытается избежать разоблачения и предпринимает попытки сохранить высокий градус антироссийской истерии, тщательно скрывая все улики своей провокации», — заявил Железняк.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в марте 2018 года вместе с дочерью пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», не поверил в причастность к этому Москвы. Об этом в книге «Дело Скрипаля» написал журналист BBC Марк Урбан, сообщает The Guardian.