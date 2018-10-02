Омск, 2 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Омской области, главврач МСЧ № 9 Юрий Шаповалов заявил, что будущее «нашего здравоохранения» — частная медицина.

Алексей Протопопов. Детский доктор. 1885

«Рано или поздно мы все придём к частной медицине. Оглянемся назад. Основная проблема — финансирование: как говорится, сколько денег — столько песен. Если сегодня частной медицины у нас «кот наплакал», то спустя время основная доля медицины будет частной. И это правильно, потому что все требуют от нас качества, а качество всегда требует денег», — сказал парламентарий в интервью изданию «ВОмске».

Он подчеркнул, что «надо увеличивать количество «частников», давать им возможность заработать, тогда выровняются и цены, и ситуация», а бесплатную медицину назвал иллюзией.

«Бесплатная медицина — это иллюзия. Платит либо пациент, либо государство, но требования растут, и государство со всем не справляется и не в состоянии финансировать те объемы, которые требует от нас население. Это бремя надо поделить», — предлагает депутат.

Он подчеркнул, что «частная медицина — будущее нашего здравоохранения, в котором должны быть представлены все виды собственности».

«Это мировые тенденции, и Россия этого уже коснулась. Мы все к этому придём, хоть на периферии медленнее, чем в столице», — отметил Шаповалов.

Добавим, жители Омской области уже неоднократно указывали на то, что медицина становится коммерческой.

Очереди на койко-места в больницах, очереди к узким специалистам, планомерное вытеснение медицины в пользу коммерческих структур. Именно так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ранее охарактеризовал современную ситуацию в системе здравоохранения депутат омского Заксобрания от ЛДПР Антон Берендеев.

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Омский общественный деятель Татьяна Шнейдер также считает, что омская медицина на данный момент и так является на 80% платной.

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