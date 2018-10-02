Калуга, 2 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В 500 жилых домах Калуги до сих пор не налажена ровная подача отопления, а в некоторых его и вовсе еще не включали, хотя подача тепла в жилой сектор должна была начаться 26 сентября, сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Адский холод

Ситуацию накануне обсудили на планёрке в городской управе Калуги. По словам начальника управления ЖКХ города Виктора Устинова, в одном из холодных домов — доме № 57 на улице Кирова, перезапустили систему отопления и тепло, наконец-то, подали, а вот с другими «замерзающими» проблемы пока не решены.

«У нас плюс 18, плюс 20 было 26-го числа, поэтому котельные работали в режиме, который не позволяет подавать теплоноситель, необходимый для того, чтобы систему «продавило». Поэтому на сегодняшний день проводятся по 500 домам Калуги наладочные работы», — сказал Устинов.

Завершить работы по пуску тепла в дома калужан обещают в течение недели. Виктор Устинов заверил городского голову Калуги Дмитрия Разумовского, что управление ЖКХ старается оперативно реагировать на все жалобы жителей и активизирует работу управляющих компаний. Все социальные объекты, в том числе школа и детский сад в строящемся на калужском Правобережье микрорайоне «Веснушки», тепло получили.

Разумовский, в свою очередь, обязал коммунальщиков лично разъяснять жителям холодных квартир, почему у них до сих пор нет тепла, и называть конкретные сроки начала его подачи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ряд управляющих компаний Калуги саботировали подготовку к отопительному сезону 2018−2019 годов. Так, в деятельности двух управляющих организаций установлены факты бездействия при утеплении сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в 23 многоквартирных домах. Всего на подготовку к отопительном сезону в Калужской области в 2018 году из региональной казны выделено 419 млн рублей.