Махачкала, 2 октября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Дагестане из-за проведения контртеррористической операции (КТО) закрыли Буйнакский перевал. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Шамиль Магомедов Дорога в объезд Буйнакского перевала

«В связи с введением режима контртеррористической операции перекрыто движение на автодороге Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб (Буйнакский перевал)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что объехать перевал можно будет через поселок Талги. В ведомстве уточнили, что движение будет открыто в скором времени, о чём будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 сентября в Дагестане в ходе контртеррористической операции был уничтожен боевик. Боестолкновение произошло в лесном массиве в районе села Талги.

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