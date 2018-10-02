Москва, 2 октября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 6 ноября проведет основные слушания по иску Atlas bank (Черногория) а Центральному банку Российской Федерации о взыскании порядка 520 млн рублей, сообщает 2 октября РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По словам представителя черногорского банка, истец требует взыскать с Центробанка 269,5 млн рублей в качестве причиненного ущерба из-за ликвидации дочернего российского «Атлас банка», которое произошло после «незаконного отзыва лицензии».

Кроме того, Atlas bank намерен взыскать с ЦБ РФ еще 250 млн рублей в качестве компенсации вреда, причиненного деловой репутации.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк отозвал лицензию у «Атлас банка» в мае 2014 года. По информации регулятора, в течение 2013 года банк проводил сомнительные операции по переводу средств за пределы России. Объем таких операций составил по итогам года около 9 млрд рублей.