Мадрид, 2 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. 1 октября 2017 года разделило жизнь в Каталонии на «до» и «после» во многих сферах. Одно из значимых последствий непризнанного референдума о независимости — отток туристов, как иностранных, так и испанских, в другие регионы страны, пишет издание El Economista.

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Политические события предъявили счет туристическому бизнесу Каталонии, и сейчас он переживает не лучшие времена. Худшими месяцами для каталонского туризма стали ноябрь и декабрь 2017 года и июнь 2018-го.

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Согласно данным Национального института статистики (INE), с октября 2017 года про июнь 2018 Каталонию посетило на 208 тысяч меньше жителей других областей, чем годом ранее. Иными словами, количество туристов из других регионов Испании за год снизилось на 6%.

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Число туристов из других стран, желающих посетить Каталонию, за последние месяцы также уменьшилось. Испанский Национальный институт статистики сообщает, что с октября по июль 2018 года регион посетили 11 миллионов иностранцев — на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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