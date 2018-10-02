Москва, 2 октября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. YouTube-блогер Сыендук провёл анализ популярного в 2000-х годах мультсериала Totally Spies и пришёл к выводу, что в нём затрагиваются совсем не детские темы. Зрители признаются, что раньше любили этот мультфильм, однако теперь на многие моменты смотрят совсем по-другому.

Скриншот страницы YouTube Сыендук Кадр из мультсериала Totally Spies

Скриншот страницы YouTube Сыендук Кадр из мультсериала Totally Spies

В первую очередь на мысль о том, что мультфильм создан не только для детской аудитории, Сыендука натолкнули ракурсы, в которых появляются главные героини Сэм, Кловер и Алекс. Кроме того, блогер считает, что босс главных героинь Джерри — не просто глава шпионской организации, а извращенец. К такому выводу он пришёл из-за того, что мужчина подглядывает за девочками, знает о своих подопечных абсолютно всё и шпионил за ними еще с детства.

Скриншот страницы YouTube Сыендук Кадр из мультсериала Totally Spies

Скриншот страницы YouTube Сыендук Кадр из мультсериала Totally Spies

Особое внимание Сыендук уделил фетишам, которых, по его мнению, в мультсериале очень много. Среди них — ролевые игры, смена пола, макро‑ и микрофилия и другие. Доказательством того, что это не фантазия блогера, стали подборки фетишей из мультсериалов в интернете, в которые неоднократно попадали кадры из Totally Spies.

Скриншот страницы YouTube Сыендук Кадр из мультсериала Totally Spies

На форумах, посвященных мультфильму, странности заметили еще в 2000-х годах. Некоторые зрители признаются, что тоже догадывались о скрытом смысле при просмотре сериала. Другие же отмечают, что в детстве не обращали внимания на подобные вещи, однако замечали странную реакцию родителей.

«Пока смотрел, постоянно ловил себя на мысли, что я знаю порно, которое начинается точно так же», — пишет Nekotik.

«Когда мне было лет 6, я смотрела это по интернету. И мама всегда странно на меня смотрела», — рассказывает «Долька апельсина».

Другие пользователи не согласны с блогером. По их мнению, люди стали слишком зависимыми от фильмов для взрослых, поэтому замечают скрытые смыслы даже там, где их нет.

«Люди стали порно-зависимыми, вся психология уже испорчена», — пишет Twist Mine.

В комментариях появился и сам телеканал Jetix, на котором транслировался мультсериал в России. Представители официального YouTube-канала написали блогеру: «Спасибо!». За что именно, не уточняется.

Totally Spies — франко-канадский мультипликационный сериал о трёх верных подругах-шпионках из Беверли-Хиллз. В России транслировался с 2004 года на каналах Nickelodeon, Fox Kids, ТНТ, Jetix Russia и Disney.