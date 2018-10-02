Владимир, 2 октября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В департаменте культуры Владимирской области назначен новый руководитель. Как сообщила 2 октября пресс-служба администрации региона, им стала Алиса Бирюкова, занимавшая пост заместителя главы департамента. Экс-директор владимирской культуры Вера Зиннатуллина отправлена в отставку.

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Новый руководитель департамента Алиса Бирюкова родилась во Владимире в 1986 году. Она окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. За свою карьеру успела поработать менеджером агропромышленной фирмы, заместителей директора Центра классической музыки, пресс-секретарем губернатора (2012−2013 годы). После был назначена в департамент культуры.

Как сообщил портал «Зебра ТВ», кадровую перестановку совершила Светлана Орлова, которая занимает пост губернатора до вступления в должность Владимира Сипягина, выигравшего второй тур губернаторских выборов. Вера Зиннатуллина ушла на пенсию.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур губернаторских выборов состоялся 23 сентября. Светлана Орлова, баллотировавшаяся от «Единой России», проиграла их кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который получил 57% голосов. Отметим, что на первом заседании заксобрания Владимирской области депутаты попытались «спеленать» нового губернатора, приняв закон, согласно которому заместителя губернатора теперь будут согласовываться с депутатами.