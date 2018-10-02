Москва, 2 октября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Знаменитый артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. О смерти актера сообщила Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.

Dmitry Rozhkov Роман Карцев

«Сегодня Рома умер», — написала она.

Народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев известен зрителям по своим ролям на сценах Ленинградского, Одесского и Московского театра миниатюр, а также театра миниатюр под руководством сатирика Михаила Жванецкого.

Также он запомнился своими ролями в кинофильмах «Волшебный голос Джельсомино», «Собачье сердце», «Старые клячи» и других картинах.