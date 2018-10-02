Петрозаводск, 2 октября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Судебные приставы Республики Карелия арестовали дорогостоящие автомобили Cadillac и BMW, принадлежащие бывшему главе региона Андрею Нелидову. Деньги от их реализации пойдут в счет уплаты уголовного штрафа. Ранее у отбывающего срок экс-чиновника была изъята коллекция драгоценностей.

R10.fssprus.ru Арест BMW

Напомним, в марте 2018 года Андрея Нелидова осудили за взятку на восемь лет колонии строгого режима и штраф в 27,5 млн рублей. Преступление было совершено уже после того, как он оставил должность главы республики.

Как сообщили 2 октября в УФССП России по Республике Карелия, в 60-дневный срок для добровольной оплаты штрафа его погашения не произошло. Поэтому в сентябре были арестованы принадлежавшие должнику подарочные медали, изделия из драгоценных металлов, дорогостоящие часы и другие коллекционные сувениры — всего 17 наименований.

28 сентября судебные приставы пришли за автомобилями премиум-класса.

«Автомобили подвергли описи, наложили арест. Посредством эвакуатора Cadillac и BMW переместили на стоянку, чтобы в дальнейшем обратить на них взыскание, оценить специалистом-оценщиком с последующей реализацией по установленной цене», — отметили в республиканском УФССП

Вырученные от продажи автомобилей денежные средства будут направлены в счет погашения долга.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Нелидов руководил Карелией с июля 2010 года по май 2012 года. В январе 2013 года был назначен директором музея-заповедника «Кижи». 24 сентября 2015 года Нелидов был задержан по подозрению в получении взятки. Как установлено, директор музея «Кижи» получил от предпринимателя деньги в обмен на право осуществлять на территории заповедника торговую и другую коммерческую деятельность на острове Кижи. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). 2 марта 2018 года Нелидову и его сообщнику был вынесен обвинительный приговор.