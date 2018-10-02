Москва, 2 октября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Госдуме считают обоснованным страх Украины перед возможностью России разместить ядерное оружие в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Страх нацистского руководства соседней страны вполне обоснован, ведь Россия обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Но это все для того, чтобы такие, как Климкин, его компания и старшие «друзья», не возжелали ни пяди русской земли», — заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»).

Глава МИД Украины Павел Климкин полагает, что Россия могла разместить ядерное оружие на Крымском полуострове. «У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал министр в эфире телеканала ATR.

«Не зря говорится, у страха глаза велики. Не удивлюсь, если украинские самозванцы у власти помимо ядерных боеголовок в Крыму еще и мертвых с косами вдоль дороги узрят», — отметил Козенко.