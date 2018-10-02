Лондон, 2 октября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Лондона, усомнился в причастности России к его отравлению в Солсбери в марте 2018 года. Об этом говорится в книге журналиста «Би-би-си» Марка Урбана «Дело Скрипаля».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

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Guardian со ссылкой на книгу сообщает, что при личном общении с репортёром после того, как Скрипаль пришёл в сознание, бывший разведчик не поверил в «русский след» в своей истории, но и поддерживал российскую политику. В частности, Скрипаль приветствовал воссоединение Крыма и России.

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Сообщается также, что Скрипаль был выписан из больницы 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжёлом состоянии в больницу Солсбери 4 марта. Официальный Лондон заявил о причастности к инциденту Москвы, сообщил, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведённым в России. Никаких доказательств этому до сих пор не предоставлено. Москва неоднократно предлагала свою помощь в расследовании отравления Скрипалей, однако Лондон так же настойчиво в этом отказывал.