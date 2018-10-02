Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Введение норм энергопотребления будет выгодно для генерирующих и сбытовых компаний, а граждан такой подход стимулирует к установке энергоэффективных приборов и, если позволяют условия, к развитию микрогенерации, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя возможное введение в России социальной нормы энергопотребления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство вновь обсуждает возможность введения норм энергопотребления. Эти правила подразумевают, что если гражданин (или домохозяйство) «не укладываются» в установленную норму потребления, то тариф на дополнительно потребляемую энергию увеличивается.

При введении таких правил граждане будут платить или столько же, или больше, а в выигрыше останутся генерирующие и сбытовые компании. У сбытовых компаний вырастут обороты, а у генерирующих — сократится объём закупок для населения по низким тарифам, увеличится доля экономически обоснованных платежей.

Почему к этой идее вернулись именно сейчас? Потому что прошёл избирательный цикл, и можно не опасаться социальных протестов. Все неудобные и неприятные реформы, о которых говорят много десятилетий, можно проводить именно сейчас.

Что касается мирового опыта по этому вопросу, то подходы бывают разными. Но в целом стараются прийти к тому, чтобы бизнес и население покупали энергию по равным ценам, чтобы никто никого не субсидировал. Граждане могут сокращать свои закупки, устанавливая энергоэффективные приборы, или, если позволяют условия, заниматься развитием микрогенерации.