Москва, 2 октября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Новый Porsche Macan уже можно заказать в России, дилеры начали принимать заявки. Базовая версия автомобиля обойдётся покупателям в 3 млн 729 тыс. рублей. Об этом 2 октября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского офиса марки.

ZexonaZ Салон Porsche Macan

Новый Macan оборудован турбированным бензиновым мотором, мощность которого составляет 245 л. с. Усилия на колёса передаёт коробка Porsche Doppelkupplung (PDK) на семь скоростей.

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Напомним, до 100 км/ч новый Macan разгоняется за 6,7 сек. Максимальная скорость, которую может развить компакт-кроссовер — 225 км/ч.