Новосибирск, 2 октября, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Электричество в полной мере возвращено в населенные пункты Новосибирского района Новосибирской области после пожара в дачном поселке Мочище. Об этом 2 октября сообщает пресс-центр регионального МЧС.

(сс) CWitte Электроснабжение

Повреждение линии 110кВ произошло из-за возгорания в цехе по производству полиэтилена и на складе готовой продукции. Пожару был присвоен повышенный ранг, сильный ветер мешал тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, начавшийся вечером 1 октября, удалось ликвидировать к часу ночи 2 октября. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв м, пострадавших нет. Из-за аварии на электросетях без электричества остались 12 населенных пунктов.