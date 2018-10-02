Челябинск, 2 октября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Челябинский фотограф Данил Антонов посвятил фотосъемку мусорному коллапсу в городе. Он опубликовал на портале Pikabu снимки, на которых девушка-модель позирует на фоне мусорных завалов. С помощью фотографий мужчина хотел обратить внимание жителей и властей на проблему.

Данил Антонов Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку

Скриншот страницы Pikabu Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку

Ради контрастной фотосессии фотограф не стал забираться в дебри свалок, а просто вышел во двор возле своего дома. По его словам, именно так выглядит типичная придомовая территория в городе. Антонов подчеркнул, что фотографии были сделаны до того, как власти обратили внимание на проблемную ситуацию и объявили чрезвычайное положение.

Скриншот страницы Pikabu Мусорному коллапсу в Челябинске посвятили фотосъемку

Напомним, в последнюю неделю сентября власти Челябинска ввели в городе режим повышенной опасности, а затем и чрезвычайной ситуации из-за мусорных завалов и несанкционированных свалок во многих дворах. Проблемы возникли после перебоев в работе служб вывоза отходов с контейнерных площадок возле жилых домов. Глава Челябинска Евгений Тефтелев выделил из резервного фонда 14 млн рублей на ликвидацию завалов.