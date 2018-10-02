Кобе, Япония, 2 октября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Азербайджана в матче чемпионата мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

Jeffrey Ng Матч сборной России по волейболу. Подаёт Мария Фролова

Самыми результативными в составе российской команды стали Наталия Гончарова и Ксения Парубец, набравшие 17 и 13 очков соответственно. В составе сборной Азербайджана 19 очков набрала Полина Рахимова.

Для российской команда эта победа стала третьей в трёх матчах на чемпионате мира. В следующем матче сборная России встретится с командой Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские волейболистки обыграли команду Тринидада и Тобаго со счётом 3:0. После этого они взяли верх над командой Таиланда со счётом 3:2.

Сборная России — Сборная Азербайджана — 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

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