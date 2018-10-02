Симферополь, 2 октября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В ответ на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что на территории Крыма могло быть размещено российское ядерное оружие, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал украинскому дипломату заняться внутренними делами Украины. Об этом сообщает 2 октября РИА Новости.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Не суй нос не в свое дело

По словам Фикса, киевским властям следует «прекратить спекуляции в отношении Крыма, заняться своими делами и не лезть в чужие». Также вице-спикер парламента Крыма посоветовал Климкину разобраться, «что у него в Киеве размещают или в квартире что у него размещают», и не интересоваться происходящим на территории российского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российское ядерное оружие или «инфраструктура для ядерного оружия» могут присутствовать на территории Крыма.

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