В Казахстане назвали пути решения проблемы лекарственного обеспечения
Астана, 2 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Одной из наиболее острых проблем в системе здравоохранения Казахстана является обеспечение граждан бесплатными лекарствами. Об этом 2 октября заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, сообщает агентство «Казинформ».
Министр отметил, что главной причиной несоблюдения сроков поставки лекарств является неэффективная система планирования закупок, а также непрозрачность обеспечения препаратами.
Для решения проблемы в республике разработана и планируется запуск системы регулирования цен на все лекарства, а также системы отслеживания лекарств.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Елажан Биртанов, выступая на заседании правительства, заявил, что министерство здравоохранения республики обобщило все основные проблемы в шесть групп. Одной из основных проблем названо лекарственное обеспечение.