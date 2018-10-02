Астана, 2 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Одной из наиболее острых проблем в системе здравоохранения Казахстана является обеспечение граждан бесплатными лекарствами. Об этом 2 октября заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, сообщает агентство «Казинформ».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Прием лекарства

Министр отметил, что главной причиной несоблюдения сроков поставки лекарств является неэффективная система планирования закупок, а также непрозрачность обеспечения препаратами.

Для решения проблемы в республике разработана и планируется запуск системы регулирования цен на все лекарства, а также системы отслеживания лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Елажан Биртанов, выступая на заседании правительства, заявил, что министерство здравоохранения республики обобщило все основные проблемы в шесть групп. Одной из основных проблем названо лекарственное обеспечение.