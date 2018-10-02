Фото: Renault представит в Париже бюджетный электрокроссовер K-ZE
Париж, 2 октября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault намерен показать на предстоящем автосалоне в Париже бюджетный электрический компакт-кроссовер. Об этом 1 октября сообщил портал Electrek.
(сс) Jakob Härter
Renault K-ZE
https://twitter.com/ElectrekCo/status/1046833732991246336
Компания выложила в сеть рендеры автомобиля, он получил название K-ZE. Ожидается, что стоимость автомобиля, построенного на базе Renault Kwid, составит около $7−8 тыс.
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Напомним, Kwid — автомобиль, который Renault продаёт на рынке Индии. Производственная версия модели была представлена в мае 2015 года, в концепт-кар компания оказала ещё в феврале 2014 года.