Москва, 2 октября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Около 70 детей эвакуированы из детского сада в районе Сумского проезда в Москве. Об этом 2 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

В детском дошкольном учреждении произошло короткое замыкание, детей вывели, опасаясь пожара. Возгорания не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле произошел пожар на крыше одной из школ в районе Тверской улицы в Москве. Густой черный дым окутал целый квартал, пострадавших не было.

В апреле более 450 человек были эвакуированы из-за пожара в школе № 1574, расположенной в центре Москвы. Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в пищеблоке.

Читайте также: В центре Москвы в школе произошло возгорание