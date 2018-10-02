Москва, 2 октября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Общая сумма средств, которые компания «Роснефть» направит на выплату дивидендов по итогам работы в первом полугодии 2018 года, составит 154,5 млрд рублей. Об этом 2 октября сообщили в Управлении информационной политики предприятия.

Markgraf-Ave Дивиденды

Решение о выплате принято на внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 28 сентября. В нем приняли участие владельцы 92,36% акций компании.

Из сообщения следует, что выплата на одну обыкновенную акцию составит 14,58 рубля. Это позволит компании направить на дивиденды половину чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности, относящейся к акционерам общества.

Отмечается, что закрытие реестра для выплаты дивидендов определено на 9 октября. Доходы по акциям будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим до 23 октября включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 14 ноября 2018 года.

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