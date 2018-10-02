Москва, 2 октября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Бизнес‑ и лайф-коучи начали посещать Россию еще в середине 90-х, когда новоявленные предприниматели жаждали узнать, как приблизиться к американской мечте, зарабатывать миллионы. Особенно усилился этот поток в последние годы: коучи устремились на российские просторы, обещая научить молодых и амбициозных, как достичь успеха, заработать большие деньги и быстро подняться вверх по социальной лестнице.

Cbo.ru/program/moscow-toni-robins Семинар Тони Роббинса

Сейчас в России сертифицированных профессиональных коучей, по разным оценкам, — от тысячи (так считает Ассоциация русскоязычных коучей) до трех тысяч (данные ICF Russia Chapter, российского отделения Международной федерации коучинга). Также активное развитие получили бизнес-школы и тренинги личностного роста, где с учащимся работают сразу несколько сертифицированных специалистов. Посещают семинары зарубежных и российских коучей и многие уже добившиеся значительных успехов на своем поприще персоны. Среди них была и Яна Ганник, топ-менеджер банка «Точка», ранее посетившая семинары Экхарта Толле «Сила настоящего» и известный бизнес-тренинг «Контекст».

Подсчитать количество зарубежных коучей, с той или иной регулярностью приезжающих в нашу страну или дающих здесь скайп-семинары, не представляется возможным. Можно лишь сказать, что эта цифра растет из года в год в геометрической прогрессии, и кажется, что пик еще впереди.

Яна Ганник, сооснователь банка «Точка», посетив семинар Тони Роббинса, поспешила поделиться своим мнением о происходящем на своей странице: «Я сама была на ставшем уже скандально знаменитом шоу Роббинса. Было интересно, что это и с чем это едят. Нужно сказать, что непосредственно в зале за счет безусловного актерского мастерства выступающего и взаимной экзальтации зрителей ты находишься под сильным впечатлением. Зрители впадают в некое подобие транса, что и заставляет их прыгать и кричать вместе с коучем. Впечатление это производит неизгладимое». Но затем для психически здорового и рационально мыслящего человека, отмечает Ганник, наступает отрезвление: «Ты отчетливо начинаешь ощущать себя частью какой-то секты. Для меня это было слишком».

Это же отметили и многие другие посетители шоу. Духота в зале, толпа, ритмичные крики коуча больше напоминали рейв, чем нечто, что должно изменить вашу жизнь в лучшую сторону и помочь «прозреть». Но стоит отметить, что число пребывающих в экстазе зрителей было далеко не мизерным. Не зря, напомним, в «Олимпийском» собралось больше 25 тысяч человек, отдавших за билеты немалые деньги.

Что же можно добавить к мнению, которое опубликовала Яна Ганник? Некоторые бизнес‑ и лайф-коучи могут помочь вам по-новому взглянуть на привычные вещи, но к выбору тренинга нужно относиться очень ответственно. Ведь, к сожалению, многие из них повторяют общеизвестные фразы или заученные тексты из второсортных книжек по личностному росту. И, если вам действительно повезет попасть на тренинг коуча-эксперта, жизнь сможет по-настоящему изменить русло. В ином же случае это может оказаться «слишком», о чем и говорит Яна Ганник.