Великий Новгород, 2 октября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Новгородской области за автоаварию со смертельным исходом перед судом ответил житель Ленинградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 2 октября, обвинительный приговор мужчине зачитали в Боровичском районном суде.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Бросили в тюрьму

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Трагедия разыгралась в мае 2017 года. Обвиняемый за рулём автомобиля ВАЗ-21 074 двигался по автодороге «Своятино — Коромыслово» в Любытинском районе. В какой-то момент он потерял управление, съехал с обочины и врезался в дерево. В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибла 48-летняя пассажирка автомобиля. При этом установлено, что в момент аварии водитель был нетрезв.

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«Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объёме», — добавили в надзорном ведомстве.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишён права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Чудовском районе Новгородской области произошло ещё одно смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом — погибли два человека.